أكمل قرطام: متمسك باستقالتي من "النواب"

كتب- أحمد علي:

أكد أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أنه متمسك بالاستقالة من عضوية المجلس، لنفس الأسباب التي عرضها في دور الانعقاد الماضي، والمتمثلة في إهمال الحكومة لتوصيات المجلس في شأن حل مشكلات المواطنين.

وأشار النائب الذي حضر لمقر البرلمان اليوم الأحد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أنه لم يتم إخطاره بأن الجلسة العامة ستنظر أمر استقالته اليوم، مؤكدًا أنه علم بالخبر من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقال: "أنا لا أعتبر نفسي نائبا منذ أن قدمت استقالتي المسبب في دور الانعقاد الماضي"، لافتا إلى أنه سيحضر الجلسة التي تنظر أمر استقالته.

وينظر البرلمان في جلسته العامة اليوم- وفقا لجدول أعمال الجلسات- أمر استقالة النائبين أكمل قرطام، ومحمد فؤاد، عضو المجلس عن حزب الوفد.