أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدارس القاهرة تقف "دقيقة حداد" على شهداء الجيش والشرطة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدارس القاهرة تقف "دقيقة حداد" على شهداء الجيش والشرطة

02:46 م الأحد 22 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

وقفت جميع مدارس محافظة القاهرة، دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة، بطابور الصباح، اليوم الأحد، وفقا لتعليمات فريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وخصصت المدارس عشرة دقائق من الحصة الأولى للحديث عن فضل الشهادة وجزاء الشهيد، وتعاليم الأديان السماوية الخاصة بنبذ العنف والإرهاب وتنمية روح المواطنة والانتماء للوطن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تعليم القاهرة": عودة طلاب "اليابانية" لمدارسهم الأصلية وكأن شيئًا

    أخبار

  • أولياء الأمور يهاجمون مد اليوم الدراسي ساعة بالقاهرة.. ومديرية التعليم

    أخبار

  • "تعليم القاهرة" توضح حقيقة مد اليوم الدراسي ساعة إضافية

    أخبار

  • بالتفاصيل.. انطلاق الدراسة بمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة والجيزة الأحد

    أخبار

إعلان

a584bb8503.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون