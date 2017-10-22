مدارس القاهرة تقف "دقيقة حداد" على شهداء الجيش والشرطة

كتبت- ياسمين محمد:

وقفت جميع مدارس محافظة القاهرة، دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة، بطابور الصباح، اليوم الأحد، وفقا لتعليمات فريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وخصصت المدارس عشرة دقائق من الحصة الأولى للحديث عن فضل الشهادة وجزاء الشهيد، وتعاليم الأديان السماوية الخاصة بنبذ العنف والإرهاب وتنمية روح المواطنة والانتماء للوطن.