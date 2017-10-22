بالصور.. طلاب جامعة المنصورة يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء الواحات

الدقهلية - رامي القناوي:

أدى المئات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكلية الآداب جامعة المنصورة، اليوم الأحد، صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن فى الهجوم الإرهابي الذي استهدف ضباط وأفراد من قوات الشرطة في الواحات.

شارك في أداء الصلاة الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عبدالباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية، والدكتور محمود الجعيدي، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتورة مها السجيني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعدد من رؤساء الأقسام وطلاب التواصل الطلابي واتحاد الطلاب.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص العزاء لرجال الشرطة من ضباط وجنود الشرطة البواسل الذين استشهدوا خلال المواجهات في صحراء الواحات.

في السياق ذاته بدأ عدد كبير من كليات الجامعة اليوم الدراسي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن خلال الهجوم الإرهابي.