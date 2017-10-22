صاحب معرض سيارات بشرق شبرا الخيمة يعتدي على حملة إزالة تعديات

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتدى صاحب معرض سيارات، بشارع نادي البلاستيك بشبرا الخيمة، على حملة إزالة تعديات وإشغالات، أمس، برئاسة الدكتورة عزيزة السيد رئيس حي شرق شبرا، لمنعها من تنفيذ أعمالها.

وفوجئ أفراد الحملة باعتراض "ماجد. إ"، صاحب معرض سيارات، التنفيذ والتعدي على القوات بالسب والقذف، أثناء إزالة رصيف كبير أقامه في الشارع العمومي، ولم يكتفي بذلك، بل وضع سيارته بعرض الطريق ليعوق عمل الحملة.

وأثناء الحديث معه ركب سيارته الملاكى، وصدم سيارة رئيس الحي، فأحدث تلفيات بها وتسبب في تعطل الطريق، والحملة قرابة ساعة ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف وتنفيذ الحملة واقتياده إلى مركز شرطة ثان شبرا الخيمة.

تحرر المحضر رقم 26488 جنح قسم ثان شبرا وتولت النيابة العامة التحقيق.