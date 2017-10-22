إجراءات احترازية لـ"صحة أسيوط" بعد إصابة تلميذة بالالتهاب السحائي

أسيوط - أسامة صديق:

وجه المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور بمدارس المحافظة عقب اكتشاف إصابة طالبة بالالتهاب السحائي، مشيرًا إلى أهمية نشر الثقافة الصحية والتوعية من الأمراض المختلفة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

ونفى الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، انتقال أي أمراض وبائية بين طلاب مدارس أسيوط، موضحًا أن مرض "الالتهاب السحائي" المصابة به إحدى تلميذات مدرسة خاصة بمدينة أسيوط ليس وبائيًا ولا ينتقل من شخص إلى آخر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم نقل التلميذة "ت. م" إلى مستشفى حميات أسيوط لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد نوع الالتهاب السحائي المصابة به وأخذ عينة بذل سائل النخاع (مزرعة، صبغة) بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى حميات أسيوط، حيث ثبتت سلبية العينة وأن نوع الالتهاب السحائي غير معد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه فور تلقي الإخطار تم تشكيل فريقين بإدارة غرب الصحية للتوجه إلى منزل الطالبة المصابة لمتابعة المخالطين لها، وآخر من الطب الوقائي بالمديرية مكون من الدكتور أسامة حجازي وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتور وحيد مصطفى، والدكتورة عزة بدري، والدكتور هشام سيد مسؤول الصحة المدرسية، لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالمدرسة وفحصهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ولمدة 4 أيام متتالية، مشيرًا إلى إعطاء المتواجدين بالمدرسة لعقار "ريمكتال" بالإضافة إلى متابعة عمليات التعقيم لدورات المياه داخل المدرسة.

وأضاف الدكتور وحيد مصطفى، من الفريق الوقائي للمديرية، أنه تم تنظيم ندوات تثقفية للطلاب والمعلمين بمدارس المحافظة ونشر التوعية والثقافة الصحية والتعرف على الأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها والحفاظ على الصحة العامة واتباع الإرشادات الصحية السليمة التي تحافظ على الصحة العامة للمواطنين والطلاب من الأمراض والأوبئة.

كانت إدارة مدرسة خاصة اكتشفت إصابة تلميذة بالتهاب سحائي، وتم إخطار مديرية التربية والتعليم وتم نقل التلميذة إلى مستشفى الحميات لتلقي العلاج واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيالها.