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السنوار ينفي حديثه عن استياء الدوحة من تحقيق المصالحة الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

السنوار ينفي حديثه عن استياء الدوحة من تحقيق المصالحة الفلسطينية

02:38 م الأحد 22 أكتوبر 2017

السنوار ينفي حديثه عن استياء الدوحة من تحقيق المصالحة الفلسطينية

يحيى السنوار رئيس حركة حماس

القاهرة - (مصراوي):

قال يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حديثه بأن قطر تعارض المصالحة الوطنية الفلسطينية، أو أنها مستاءة من التقارب في العلاقة بين حماس ومصر الشقيقة، أو أن هناك توترا في العلاقة بين الحركة وقطر غير صحيح.

وأضاف مكتب السنوار في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول اللقاء هو أمر عارٍ عن الصحة تماما، ولم يرد ذكره في اللقاء نهائيا.

وأضاف البيان، أن دور قطر في دعم صمود شعبنا الفلسطيني عامة وأهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل الحصار الظالم، كان ولا يزال دورا رياديا لن ينساه شعبنا.

وأوضح أن قطر نفذت عشرات المشاريع الإنسانية ومشاريع الإعمار والبنى التحتية؛ ما انعكس بصورة واضحة على مستوى الحياة، وهو ما شعر به شعبنا وساهم بصورة كبيرة في منع انهيار قطاع غزة خلال سنوات الحصار.

ووقع رئيسا وفدا حماس وفتح في الثاني عشر من اكتوبر الجاري، اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة، ووافق الرئيس محمود عباس على الفور على الاتفاق الذي وقعه عزام الأحمد رئيس وفد فتح، وصالح العاروري رئيس وفد حماس بحضور مدير جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

ووجهت الدعوة للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالة (2011) لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن الحركتين.

واتفقت الحركتان على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤوليتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى يوم الأول من ديسمبر المقبل.

وبارك الرئيس عباس الاتفاق، مشيرا إلى ضرورة توقيع الجميع عليه كخطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام وصولا للمصالحة المنشودة.

وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة.

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