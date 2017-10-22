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"تعليم دمياط": لجان متابعة يومية على المدارس

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مصراوي Masrawy

"تعليم دمياط": لجان متابعة يومية على المدارس

02:42 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

وجه أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مديري المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة، بالانتهاء من تسليم الكتب المدرسية لجميع المراحل وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية، مشيرًا إلى أن هناك لجان متابعة يومية تتفقد المدارس وتقدم تقريرًا له بشأن العجز في أعداد المعلمين وكثافة الطلاب ومدى تطبيق نظام الجودة.

ووجه سويلم، مديري المدارس، اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء تنفيذ مهام حماية الوطن، كما طالب خلال جولة مفاجئة له لمدارس خالد بن الوليد الابتدائية والمتميزة الرسمية للغات بمدينة دمياط الجديدة، مديري المدارس بضرورة أن تتضمن فقرات البرنامج الإذاعي طوال هذا الأسبوع كلمات عن فضل الشهيد ونبذ العنف والولاء والانتماء.

وتفقد سويلم الفصول للتأكد من استلام التلاميذ لجميع الكتب الدراسية، وأثناء الجولة، استدعى عماد الزيات مدير الإدارة التعليمية وطالبه بتشكيل لجنة من الإدارة التعليمية وتكثيف المتابعة اليومية بصفة مستمرة حتى يتم فرض الانضباط داخل المدرسة ومنع دخول أولياء الأمور داخل الفصول.

كما تفقد سويلم مدرسة المتميزة الرسمية للغات، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها والانتهاء من تسليم الكتب وسد العجز من المعلمين، كما أثنى على المدرسة وقدم الشكر لمديرة المدرسة والعاملين بها.

وشدد سويلم أثناء مروره على المدارس بتخصيص أول خمس دقائق من بداية كل حصة للحديث عن الأخلاق والقيم والمواطنة وبطولات الشهداء.

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