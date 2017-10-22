إحالة محام متهم بتزوير محررات رسمية وإيصالات أمانة إلى جنايات الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار هيثم فكري، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، إحالة محام، إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامه بتزوير محررات رسمية وإيصالات أمانة.

وتعود أحداث القضية رقم 2667 جنايات بلبيس لسنة 2017، عندما تم ضبط المتهم "حسن. ع. ح" محامي، مُقيم بمدينة بلبيس، على خلفية اتهامه بتزوير أوراق ومحررات رسمية وإيصالات أمانة.

وتبين قيام المتهم باستغلال التزوير في المحررات والإيصالات، في رفع قضايا وكسب المال، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.