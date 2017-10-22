القبض على 8 أشخاص من أطراف خصومات ثأرية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة، اليوم الأحد، على أطراف الخصومات الثأرية بمراكز شمال قنا، في 3 مراكز (نجع حمادي، وفرشوط، وأبو تشت)، التي تعمل على تأجيج الصراعات الثأرية بين العائلات.

وألقت الحملة القبض على 8 عناصر من الخارجين عن القانون، بمركزي أبوتشت وفرشوط، من أطراف الخصومات الثأرية، في شمال قنا، وبحيازة بعضهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.