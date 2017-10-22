القبض على 8 أشخاص من أطراف خصومات ثأرية في قنا
القبض على 8 أشخاص من أطراف خصومات ثأرية في قنا
01:56 م الأحد 22 أكتوبر 2017
مديرية أمن قنا
قنا - عبدالرحمن القرشي:
شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة، اليوم الأحد، على أطراف الخصومات الثأرية بمراكز شمال قنا، في 3 مراكز (نجع حمادي، وفرشوط، وأبو تشت)، التي تعمل على تأجيج الصراعات الثأرية بين العائلات.
وألقت الحملة القبض على 8 عناصر من الخارجين عن القانون، بمركزي أبوتشت وفرشوط، من أطراف الخصومات الثأرية، في شمال قنا، وبحيازة بعضهم أسلحة نارية غير مرخصة.
وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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