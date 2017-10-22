هيكل: مصر مرت بأحداث صعبة ولن تستسلم للإرهاب
هيكل: مصر مرت بأحداث صعبة ولن تستسلم للإرهاب
02:42 م الأحد 22 أكتوبر 2017
أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام
كتب- أحمد علي:
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والصحافة بمجلس النواب، إن مصر مرت بأحداث صعبة ومؤسفة، واصفًا الحرب على الإرهاب بأنها "أصعب الحروب".
وأضاف هيكل، خلال كلمته بالجلسة اليوم الأحد: "الحرب على الإرهاب بتاخد وقت طويل جدًا، وهي حرب غير محددة خصوصا إن العدو مش واضح ومن وسطنا".
وتابع رئيس لجنة الإعلام: "أخطر شيء يصبنا في هذه الظروف هو الاحباط"، موضحا أن الهدف الرئيسي للإرهاب هو إصابة الشعب المصري بالاحباط.
واختتم هيكل حديثه: "هنا أقول وأوجه أنه لو أصابنا الاحباط فقد حقق الإرهاب هدفه، ونحن في حاجة ماسة لأن نكون ضد الإرهاب الأسود، وفي حاجة لعقوبات أكبر".
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