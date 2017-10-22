بالصور- التعليم: تنشيط "التربية الاستكشافية" داخل المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت عبير العراقي، مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مديري فروع المراكز الاستكشافية على مستوى الجمهورية.

وأكدت العراقي، وفقًا لبيان صحفي، الأحد، أنه تم خلال الاجتماع استلام الخطة السنوية للمراكز الاستكشافية، والتي تبدأ من منتصف شهر أكتوبر وتنتهي بنهاية العام ويتم التركيز عليها فى فترة منتصف العام، محددة فيها مؤشرات الأداء ومراعاة الفروق بين الفروع من حيث الإمكانيات.

وأشارت العراقي إلى أنه تم تسليم الفروع أجهزة جديدة حديثة تواكب التكنولوجيا فى حدود المتاح لهذا العام: فاكس، داتا شو، أجهزة كمبيوتر، طابعة، وبعض الأجهزة العلمية.

ووجهت العراقي، أثناء الاجتماع، مديري الفروع بمتابعة وتنشيط وتفعيل التربية الاستكشافية داخل المدرسة من خلال النادى الاستكشافي بكل مدرسة.

كما تم مناقشة معايير تقييم المدرسة الاستكشافية وشمولها لكل عناصر المدرسة، حيت أكد مديرو الفروع تهافت المدارس على المشاركة، واكتشاف مواطن الإبداع لكل مدرسة في حدود إمكانياتها المتاحة.

وتم مناقشة بعض المعوقات لدى بعض الفروع، ومناقشة كيفية إيجاد الحلول بطرق ابتكارية، كما تم توجيه الجميع بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل كل الأنشطة ودمجهم بأقرانهم.

ووجهت مدير عام المراكز الاستكشافية، بضرورة مساعدة الطلاب للوصول لبنك المعرفة والاستفادة من الكم الهائل من المعارف الموجودة عليه، وحثت على أهمية دورهم الأساسي فى تحفيز الطلاب للنشاط، ورفع مهارات الطلاب والمعلمين فى حل المشكلات، والاستكشاف لمهارات الطلاب العلمية.