التعليم: بدء إجراءات عودة طلاب ومعلمي المدارس اليابانية لمدارسهم الأصلية
التعليم: بدء إجراءات عودة طلاب ومعلمي المدارس اليابانية لمدارسهم الأصلية
02:35 م الأحد 22 أكتوبر 2017
رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التريبة والتعليم، إن إجراءات سحب ملفات التلاميذ المقبولين بالمدارس اليابانية الثمانية التي أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لها، ثم أرجأت بدء الدراسة لأجل غير مسمى، معتبرة إجراءات قبولهم "كأن لم تكن"، بدأت، اليوم الأحد.
وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، أن الطلاب المحولين سيعودون إلى مدارسهم الأصلية، ويستكملون دراستهم بشكل طبيعي، أما بالنسبة للطلاب المقبولين بمرحلة رياض الأطفال، فسيتم توزيعهم على المدارس التجريبية في المناطق المحيطة، وفقًا لشروط السن.
وعن المعلمين الذين كانوا مقبولين بالمدارس اليابانية، قال حجازي، إنه اعتمد اليوم الخطاب الرسمي المقرر إرساله للمديريات التعليمية، والذي يوصي بضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لعودتهم مرة أخرى بمدارسهم الأصلية.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، واستقبلت 1800 طالب وطالبة.
وفي مؤتمر صحفي، للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مساء الخميس الماضي، أعلن تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية، لأجل غير مسمى، وإعادة النظر في كيفية اختيار الطلاب والمعلمين، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة.
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