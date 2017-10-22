السيسي يُوجِه بسرعة ضبط مرتكبي حادث الواحات

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أفادت قناة "أون لايف" في نبأ عاجل لها منذ قليل، يفيد بتوجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية مرتكبي حادث "الواحات".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء خالد فوزى رئيس جهاز المخابرات العامة، وعدد من قيادات ومسؤولى وزارتى الدفاع والداخلية، للوقوف على تداعيات العملية الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن بطريق الواحات.

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وأكد "الرئيس" أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، مشددًا على ضرورة عدم السماح للإرهاب بالتأثير على الروح المعنوية للشعب.

واستمع الرئيس السيسي إلى تقارير مُفصلة بشأن الاشتباكات التي وقعت قبل الحادث، مقدمًا التعازي في ضحايا الحادث من شهداء الوطن.

كان قد استشهد 16 من رجال الشرطة وأصيب آخرون خلال مداهمة إحدى الأوكار الإرهابية بطريق الواحات بمحافظة الجيزة.

