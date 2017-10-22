الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 27

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، استمرار الطقس المعتدل على كافة أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، وأن يكون لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا وتكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

وسط الدلتا 19 27

الإسكندرية 15 25

بلطيم 20 25

مرسى مطروح 17 24

السلوم 15 25

سيوة 16 29

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

العريش 14 26

رفح 14 26

الإسماعيلية 16 28

السويس 17 28

رأس سدر 18 27

نخل 12 25

نويبع 23 27

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طابا 14 25

سانت كاترين 12 24

الطور 19 27

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 20 28

بنى سويف 20 28

المنيا 17 27

أسيوط 15 28

سوهاج 17 28

قنا 17 29

الأقصر 17 32

أسوان 18 33

أبو سمبل 18 31

الوادى الجديد 17 30

شلاتين 21 31

أبو رماد 22 30

رأس حدربة 23 28

حلايب 24 28

