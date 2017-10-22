رئيس الوزراء: الوجه القبيح للإرهاب يطل كل وقت بعد تحقيق أي إنجاز

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الوجه القبيح للإرهاب يطل كل وقت بعد تحقيق أي إنجاز، بهدف تقويض عمليات التنمية، مؤكدا أن العمليات الإرهابية تشير إلى أن مصر ماضية في الطريق الصحيح.

وأكد رئيس الحكومة أن ما تعرضت له البلاد في الأيام الماضية أمر مؤسف، بعدما تعرضت له قوات الشرطة على يد مجموعة من العناصر الإرهابية.

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جاء ذلك خلال استعراضه أمام مجلس النواب اليوم، أسباب إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017.

وقال: «تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ممن جمعهم حب الوطن، ستظل نبراسا يضيء طريقنا، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبناءها، وسيتم رواية بطولاتهم لأبنائنا جيلا بعد جيل».