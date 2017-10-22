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قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 229 سفينة خلال 4 أيام

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قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 229 سفينة خلال 4 أيام قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 229 سفينة خلال 4 أيام

التحرير

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قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة في قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال الأربعة أيام الماضية.

وعبرت 229 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 14.7 مليون طن من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 118 سفينة بحمولات بلغت 7.4 مليون طن، و111 سفينة من الجنوب بحمولات 7.3 مليون طن.

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وشهدت القناة عبور 24 سفينة خلال الأربع أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 - 220 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 22 سفينة من الشريحة الأقل حمولة والتي تتراوح ما بين 100 - 150 ألف طن للسفينة.

وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات التي ترفع علم ليبريا MSC ANNA المصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي عبرت القناة بحمولة 202 ألف طن في رحلتها القادمة من المغرب إلى عمان.

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الفريق مهاب مميش على ظهر إحدى السفن

ووصلت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة  MARSTAL MAERSK على رأس سفن الجنوب بحمولة كلية 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

وأكد الفريق "مميش" أن هذه الأرقام عكس قدرة القناة على استيعاب النمو المستمر في حركة التجارة العالمية، لاسيما بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية للقناة، ورفع تصنيفها بما ساهم في زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس منذ بداية هذا العام، إضافة إلى اتباع هيئة قناة السويس لسياسات تسويقية مرنة والتي لعبت دورًا هامًا في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

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وأوضح أن هذه الزيادات الكبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة ستنعكس بالإيجاب على عائدات القناة التي ينتظر أن تحقق هذا العام رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ القناة، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

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التحرير

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