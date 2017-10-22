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هيكل: هدف الإرهاب الرئيسي أن يصاب الشعب المصري بالإحباط

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هيكل: هدف الإرهاب الرئيسي أن يصاب الشعب المصري بالإحباط هيكل: هدف الإرهاب الرئيسي أن يصاب الشعب المصري بالإحباط

التحرير

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قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والصحافة، «إن ما مرت به هي أحداث صعبة ومؤسفة، موضحا أن أصعب الحروب هي الحرب ضد الإرهاب وبتاخد وقت طويل جدا وهي حرب غير محددة بتاخد كر وفر ومن الأمور اللي بتزيد بشكل شديد جدا، خصوصا أن العدو مش واضح ومن وسطنا».

وتابع هيكل خلال الجلسة العامة قائلا: «إن أخطر شيء يصيبنا في هذه الظروف هو الإحباط ، موضحا أن هدف الإرهاب الرئيسي أن يصاب الشعب المصري بالإحباط».

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واستطرد: «هنا أقول وأوجه بأنه لو أصابنا الإحباط فقد حقق الإرهاب هدفه، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نكون ضد الإرهاب الأسود، وفي حاجة لعقوبات أكبر وقصاص».

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