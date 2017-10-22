كمال عامر: الشائعات تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب وقوات الأمن

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طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بضرورة العمل على مواجهة الشائعات التي تستغل كل حادث في الحرب النفسية للنيل من الثقة القائمة بين الشعب المصري وقوات الأمن.

وأكد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مصر طوال تاريخها تعرضت لتحديات جسيمة، لافتا إلى أنها من أراحت العالم من حرب الهكسوس أيام الفراعنة.

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وشدد على أن هناك أيادي كارهة تسعى لهدم الوطن، إلا أن الشعب المصري قادر على المواجهة من خلال مساندته القوات المسلحة والشرطة.

ومن جهته قال على عبد العال، إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، لا أساس له من الصحة.