أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

كمال عامر: الشائعات تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب وقوات الأمن

Google+ Print
كمال عامر: الشائعات تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب وقوات الأمن كمال عامر: الشائعات تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب وقوات الأمن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بضرورة العمل على مواجهة الشائعات التي تستغل كل حادث في الحرب النفسية للنيل من الثقة القائمة بين الشعب المصري وقوات الأمن.

وأكد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن طوال تاريخها تعرضت لتحديات جسيمة، لافتا إلى أنها من أراحت العالم من حرب الهكسوس أيام الفراعنة.

شاهد أيضا

وشدد على أن هناك أيادي كارهة تسعى لهدم الوطن، إلا أن الشعب المصري قادر على المواجهة من خلال مساندته القوات المسلحة والشرطة.

ومن جهته قال على عبد العال، إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، لا أساس له من الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل