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آسر ياسين: لهذا السبب أطلقت حملة التحية العسكرية لشهداء الواحات

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آسر ياسين: لهذا السبب أطلقت حملة التحية العسكرية لشهداء الواحات آسر ياسين: لهذا السبب أطلقت حملة التحية العسكرية لشهداء الواحات

التحرير

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علَق الفنان آسر ياسين، على حادث الواحات الإرهابي الذي راح ضحيته 16 من رجال الأمن حسب تصريح وزارة الداخلية، قائلًا: "أنا على يقين بمعنى الواجب العسكري والمسئولية والتضحية".

وأضاف "ياسين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جده لواء متقاعد من المخابرات الحربية، لذلك فهو لم يكتف بنعي شهداء الواحات، وفكّر في أداء التحية لهم في حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإحراج الموقف الدولي الذي لا ينفعل إلا مع دول أخرى.

وتابع: "هناك من فقد ابنه ومن فقد والده في الحادث، لذلك فأقل واجب هو أداء التحية العسكرية احترامًا وإجلالًا لهم، وليعلم الجميع معنى التحية ويُقدرها، وللتأكيد على أن مجهودهم لم يكن هباءً".

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وأكد الفنان أن كل عملية أمنية أو عسكرية ستُقابل بفكرة جديدة للإمتنان لها سواء من خلال الفن أو المنابر الإعلامية، كما انتقد كل من يحلل الحادث على أنه فشل أمني في ظل حزن أهالي الشهداء على ذويهم، وتابع: "أنا عندي أولاد ومش متخيل يعني إيه واحد يدفن ابنه".

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التحرير

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