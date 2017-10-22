مصطفى بكري: لا بد من رعاية أسر الشهداء وزيادة معاشات ضباط الشرطة

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قال النائب مصطفى بكري إن الشرطة المصرية على مر تاريخها هي شرطة مكافحة ومناضلة على مدى التاريخ، وهؤلاء الذين استشهدوا في الواحات قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة.

وقال بكري خلال جلسة مجلس النواب التى عقدت اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ، إن الوطن مستهدف، فكلما سعينا إلى بناء الدولة أتت الهجمات الإرهابية، فمصر تسعى لممارسة دورها المحوري وفتح الملفات الشائكة.

وأضاف، هذا لا يعجب المتآمرين، فكل حقائق التاريخ تؤكد أن مصر هي مفتاح المنطقة، وهؤلاء الإرهابيون الذين دعمتهم أمريكا والصهيونية ودعمتهم قطر في العصر الحديث، لا يريدون للدولة الوطنية أن تبقى.

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وطالب بكرى بضرورة رعاية أسر الشهداء من خلال القانون الذى تحدث عنه الدكتور على عبد العال، كما طالب أيضا بضرورة تقديم مشروع قانون زيادة معاشات ضباط الشرطة الذى تقدم به النائب جمال عبد العال إلى الجلسة العامة فورا.

كانت قوات الأمن قد تعرضت، مساء أول من أمس، لهجوم إرهابي فور وصولهم للكيلو 135 طريق الواحات في حملة لضبط عدد من الإرهابيين وإحباط عمليات إرهابية كانوا يعدون لها، ودارت معركة دامية سقط فيها 16 شهيدا من قوات الأمن و15 إرهابيا.