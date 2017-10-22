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هكذا يمكنك تنسيق بعض القطع الشتوية مع ملابسك هذه الأيام

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مصراوي Masrawy

هكذا يمكنك تنسيق بعض القطع الشتوية مع ملابسك هذه الأيام

02:10 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

مكالمات عنصرية لملكة جمال أستراليا بسبب ديانتها المسلمة.. وهذا ردها

الألبوم التالى

مكالمات عنصرية لملكة جمال أستراليا بسبب ديانتها المسلمة.. وهذا ردها

كتبت- هاجر حاتم:

بدأت درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا، لهذا يمكنك ارتداء بعض القطع الشتوية لإطلالة مناسبة وأكثر أناقة، مثل الحذاء الشتوي، والبليزر، والقبعة.

الحذاء الشتوي هو الانسب هذه الأيام، فهو يلائم حتى ملابسك الخفيفة، ولا يتقيد بشكل معين من الملابس، يمكن ارتدائه مع الجينز أو "الجيب".

البليزر أوالجاكيت الخفيف، من الأفضل ارتدائه فوق القميص الصيفي، مع البنطلون الجينز والحذاء الشتوي، أو الصيفي.

القبعة يمكن ارتدائها في كل الأوقات، فقط اختاري الألوان المناسبة منها.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك بعض القطع الشتوية وطريقة ارتدائها مع الملابس الخفيفة، من موقع pintersest.

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مصراوي Masrawy

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