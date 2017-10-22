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بالصور - تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور - تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية في أسيوط

02:28 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، تفاصيل خطة لتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين بالمحافظة، وتلقي جميع شكاوى المواطنين في جميع القطاعات والمراكز والأحياء، من خلال مركز خدمة المواطنين بالديوان العام بالإضافة إلى مكاتب خدمة المواطنين التي يجري تفعيلها إلكترونيًا بالقرى والمراكز لربطها ببوابة الشكاوى بمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، سير العمل بإدارة ومركز خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة لتفقد تطبيق منظومة الشكاوى الإلكترونية وكيفية التعامل مع شكاوى المواطنين والرد عليهم ومتابعة شكواهم رافقه خلالها المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بطلبات وشكاوى المواطنين والرد عليها في أقصر مدة زمنية واستقبال جميع الشكاوى وعرضها على المسئولين في جميع القطاعات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط وضمان تداول الشكاوى وحقوق المواطنين وتفعيلها بجميع القطاعات الحكومية والتأكد من الرد عليها وحسن التعامل مع المواطنين من خلال نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة (الموظف) عن طالب الخدمة (المواطن) بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد الإدارى أو المالي.

وشدد على ضرورة تسهيل كافة الاجراءات وحل جميع المعوقات لضم جميع القطاعات الحكومية إلى منظومة الشكاوى وتوفير الإمكانيات المادية لمكاتب خدمة المواطنين والعاملين بها بالمراكز والاحياء وتضم "جهاز حاسب آلي – خط أرضي مباشر – خدمة الإنترنت – طابعة".

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