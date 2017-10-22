200 قافلة دعوية للتوعية بخطورة زواج القاصرات في الفيوم (صور)
200 قافلة دعوية للتوعية بخطورة زواج القاصرات في الفيوم (صور)
02:25 م الأحد 22 أكتوبر 2017
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الفيوم – حسين فتحي:
نظمت مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الأحد، عدة قوافل دعوية تناولت خطورة زواج القاصرات على المرأة والمجتمع، وقال الدكتور حسني أبوحبيب مدير عام أوقاف الفيوم، بأنه تم تنظيم أكثر من مائتي قافلة دعوية داخل المساجد والمدارس ومراكز الشباب في مختلف أنحاء المحافظة خاصة المناطق النائية، تناولت خطورة زواج القاصرات على المرأة والمجتمع المصري بأكمله، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المديرية بتناول القضايا المطروحة على الساحة تناولاً دينيًا مستمدًا من كتاب الله تعالى وسنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن القوافل الدعوية تناولت ضرورة الحفاظ على هوية المساجد والمصلين من الفكر المتشدد ومحاربة الفكر بالفكر والعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير، بجانب تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بخصوص ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومياه الشرب.
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