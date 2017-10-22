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حبس ممرض سرق أجهزة طبية من مستشفى "الزقازيق العام" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

حبس ممرض سرق أجهزة طبية من مستشفى "الزقازيق العام" بالشرقية

02:25 م الأحد 22 أكتوبر 2017

حبس ممرض سرق أجهزة طبية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ثان الزقازيق، بإشراف المستشار هيثم فكري، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، حبس ممرض، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بسرقة بعض المعدات والأجهزة الطبية من مستشفى الزقازيق العام.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "خالد محمد بهاء الدين" مدير مستشفى الزقازيق العام، بأنه أثناء تواجده بالمستشفى لمباشرة عمله، أخبره المدعو "محمد إبراهيم" مسئول العهدة بالمستشفى، بسرقة بعض المُعدات الطبية ومِنظار حنجري خاص بالأطفال، من قِبل مجهولين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19265 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وتبين أن وراء الواقعة "م. س. ع" ممرض بمستشفى "الأحرار" وسبق نقله من مستشفى الزقازيق العام، لقيامه بوقائع سرقات، وتم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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