القبض على عاطل أطلق الرصاص على زميله في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت قوة من مديرية أمن القليوبية، القبض على عاطل، أطلق الرصاص على زميله في الخصوص، بسببب خلافات مالية بينهما، ونقل المجني عليه إلى مستشفى الخانكة العام، وإلقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الخانكة العام، بوصول "سيد حسن فراج " وشهرته "سيد قطة" 23 عامًا، عاطل، مصابًا بطلق ناري في القدم وحالته سيئة.

وجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل زميل المجني عليه، نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فقام المتهم بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش كان بحيازته وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد عبدالله رئيس مباحث الخصوص، من ضبط المتهم ويدعى "حسين محمد حسين" وشهرته "حسين الأبيض" 33 عامًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.