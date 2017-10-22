حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت أول الزقازيق، بإشراف المستشار هيثم فكري، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة جامعية أثناء استقلالها سيارة أجرة بموقف "علاء الدين" بالزقازيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحثا الجنائية، يفيد بضبط "سليمان. م" 28 عامًا، مُقيم بأولاد صقر؛ متهم بالتحرش بـ "إسراء. ع" حاصلة على ليسانس آداب جامعة الزقازيق، أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم حاول ملامسة جسد الفتاة، فأمسكته بمجرد نزولها من السيارة بموقف "علاء الدين" أمام جامعة الزقازيق، واستغاثت بالأهالي، ليتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12391 إداري الزقازيق لسنة 2017.