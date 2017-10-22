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وزير العدل التركي: ننتظر من الولايات المتحدة تسليم جولن

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مصراوي Masrawy

وزير العدل التركي: ننتظر من الولايات المتحدة تسليم جولن

02:33 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير العدل التركي: ننتظر من الولايات المتحدة تسليم جولن

وزير العدل التركي عبد الحميد جول

اسطنبول- (د ب أ):

صرح وزير العدل التركي عبد الحميد جول اليوم، الأحد، بأن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة القيام بتسليم رجل الدين فتح الله جولن، وقال إنه تم استكمال كافة الإجراءات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول للصحفيين في أنقرة إنه لم تعد هناك وثائق أو إجراءات تعرقل التسليم.

وقال :"بالنسبة للجانبين، تم تنفيذ كافة الشروط لإتمام التسليم، نحن حاليا بانتظار التسليم".

وتتهم التركية جولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في يوليو من العام الماضي، وهو ما ينفيه جولن.

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مصراوي Masrawy

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