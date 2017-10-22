بالأرقام.. تفاصيل 43 ألف قطعة أرض بالمرحلة التكميلية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أماكن وعدد قطع الأرض للمرحلة التكميلية التي تتضمن 43 ألف قطعة أرض "إسكان اجتماعي - إسكان متميز– إسكان أكثر تميزًا"، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى، والتي تم خلالها طرح 24024 قطعة أرض سكنية في الفترة من 6 وحتى 29 أغسطس 2017، ولم يوفقوا في الحصول على قطعة الأرض عن طريق القرعة العلنية، التي بدأ إجراؤها 22 أكتوبر الجاري، ولم يسحبوا مبلغ جدية الحجز.

ومن المقرر أن يتم طرح 24333 قطعة أرض، ضمن أراضي الإسكان الاجتماعي، موزعة كالتالي: "2291 قطعة بمدينة بدر، شمال الامتداد الشرقي للمدينة بمساحات 276 متر، و3457 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، بالحي الـ43 و44، و10 آلاف قطعة بمدينة السادات، و3208 قطع بمدينة برج العرب الجديدة، و2030 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و916 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و2347 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و84 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة".

وعلى مستوى قطع أراضي الإسكان المتميز، سيتم طرح 16248 قطعة أرض، وفقًا لما يلي: "7 آلاف قطعة بحدائق أكتوبر شمال مشروع الواحة وجنوب طريق الواحات، و1264 قطعة بمدينة بدر بجوار مشروع سكن مصر، ومركز المال والأعمال والحديقة المركزية للامتداد الشرقي للمدينة، و4029 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، بالحي الـ 33، 36 ، 37، 40، و550 قطعة بمدينة السادات، بمنطقة الروضة والريحان، و2731 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، بمنطقة الامتدات الجنوبي للمدينة، و629 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، بمنطقة الامتاد الجنوبي للمجاورة الثامنة، 45 قطعة بالفيوم الجديدة بمنطقة المجاورة الثانية الحي الثاني".

أما قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، فمن المقرر طرح 2431 قطعة أرض، كالتالي: "1637 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، شمال منطقة الالف فدان وهى المنطقة المحصورة بين مشروع مصر الجديدة وماونت فيو، والحي الثالث، و55 قطعة بمدينة الشيخ زايد، بالحي الـ5،7،8،16،و32 قطعة بمدينة الشروق، بمنطقة الميكرويف، و200 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، بجوار منطقة بيت الوطن، و18 قطعة بمدينة 15 مايو، شرق الطريق الدائري ومنطقة بيت الوطن، و25 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، بمنطقة مركز المدينة".