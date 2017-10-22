وزير الشؤون الخارجية الهندي يغادر بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، "إم جيه أكبر"، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، عقب زيارة للبلاد التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين.

وسلم الوزير الهندي، خلال اللقاء، الرئيس السيسي، خطابًا من رئيس الوزراء الهندي، ركز على تقديم الشكر لمصر على دعمها للمرشح الهندى لمنصب محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، إن هذه رسالة تدل على تجديد العلاقات بيننا وكيف يمكننا العمل معا فيما يتعلق بالمسائل المتعددة الأطراف والمسائل الثنائية، كما ذكر - أيضًا - أن الهند قد دعمت المرشحة المصرية لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو.