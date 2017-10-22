أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الشؤون الخارجية الهندي يغادر بعد لقاء السيسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الشؤون الخارجية الهندي يغادر بعد لقاء

02:11 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير الشؤون الخارجية الهندي يغادر بعد لقاء السيسي

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، "إم جيه أكبر"، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، عقب زيارة للبلاد التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين.

وسلم الوزير الهندي، خلال اللقاء، الرئيس السيسي، خطابًا من رئيس الوزراء الهندي، ركز على تقديم الشكر لمصر على دعمها للمرشح الهندى لمنصب محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، إن هذه رسالة تدل على تجديد العلاقات بيننا وكيف يمكننا العمل معا فيما يتعلق بالمسائل المتعددة الأطراف والمسائل الثنائية، كما ذكر - أيضًا - أن الهند قد دعمت المرشحة المصرية لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإسكان: الانتهاء من تطوير 105 منطقة عشوائية تنفيذًا لتكليفات الرئيس

    أخبار

  • طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لوصول رئيس وزراء العراق

    أخبار

  • مندوب قطر لدى جامعة الدول العربية يصل القاهرة

    أخبار

  • طائرة " للطيران" الجديدة من صفقة بوينج تصل القاهرة اليوم

    أخبار

إعلان

9ca2562560.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)