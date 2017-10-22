أرقام من مواجهات الأهلي والنجم الساحلي

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كتب-كريم قماح

يلتقى مساء اليوم الأحد فى تمام السابعة، فريق الأهلي ونظيرة النجم الساحلى على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الإياب من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى كلا الفريقين لحسم بطاقة التأهل الثانية للمباراة النهائية بالبطولة، بعدما صعدا فريق الوداد البيضاوى بالأمس على حساب مضيفه اتحاد العاصمة الجزائرى والفوز بنتيجة المبارتين 3-1، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق التونسى بهدفين مقابل هدف فى على ملعب سوسة.

وتستعرض التحرير أبرز مواجهات الفريقين في البطولات الأفريقية والعربية..

دورى أبطال أفريقيا

التقى الفريقين من قبل فى خمس مباريات بدورى أبطال أفريقيا، واتسمت جميعها بالندية والحماسة، البداية كانت فى موسم 2005 حيث تعادل الفريقين بلقاء الذهاب بتونس ثم عادا الفريق الأحمر وفاز بستاد القاهرة بثلاثية نظيفة.

المواجهة الثالثة كانت بنهائى نسخة 2007، حيث تعادل سلبياً بستاد سوسة، ثم فاز الفريق التونسى فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الشهيرة والتى شهدت طرد لعماد النحاس.

المواجهة الأخيرة كانت بمبارة الذهاب للنسخة الحالية والتى فاز فيها النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف.

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تقابل من قبل فى مبارتين فى نسخة 2004 للبطولة وتعادل سلبياً، خلال المواجهتين، بعدما اسفرت قرعة البطولة وقوع الفريقين بالمجموعة الثانية.

كأس السوبر الأفريقى

تقابل من قبل فى نهائى كاس السوبر الأفريقى عام 2007، وانتهت احداث الـ90 دقيقة من المباراة بالتعادل السلبى ولجا الفريقين لركلات الترجيح ، وحسم الأهلي المباراة بنتيجة 5-4.

كأس الإتحاد الأفريقى

كانت المواجهة الأولى فى نسخة 2014، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على ملعب سوسة وحسم التعادل السلبى مباراة العودة بالقاهرة.

ثم عادا وتقابل من جديد خلال نسخة 2015 من البطولة ، وفاز الأهلي على ملعب الجيش بالسويس بنتيجة هدف للأشئ، وانتهت مباراة الإياب بتونس بفوز النجم بنفس النتيجة.

وتقابل الفريقين خلال 12 مباراة فى ثلاث بطولات حسم التعادل ست مواجهات، وفاز الأهلي فى ثلاث مباريات، وفاز الفريق التونسى فى ثلاث مباريات.