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المصريون يحلقون فى سماء الإسكواش

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المصريون يحلقون فى سماء الإسكواش المصريون يحلقون فى سماء الإسكواش

التحرير

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تأهل على فرج لاعب منتخب للإسكواش والمصنف الثالث عالمياً الى نهائي بطولة تشانيل فاس للاسكواش رجال 2017،  بعد الفوز على البيروفى دييجو الياس بنتيجة (3-2)، فى نصف نهائي البطولة التي تقام بمدينة سان جورج هيل بإنجلترا، و البالغ مجموع جوائزها 100,000 دولار. 

 كما تأهل اللاعب المصري محمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً إلى نهائي بطولة "تشانيل فاس" للإسكواش في بريطانيا بعد فوزه مساء أمس السبت على اللاعب الهندي سوراف غوسال بنتيجة (3-0).

وبتأهل الثنائي المصري سوف يشهد نهائي بطولة تشانيل فاس للإسكواش  مواجهة مصرية خالصة تجمع بين محمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً بمواطنه على فرج المصنف الثالث عالمياً والذي توج ببطولة تشانيل فاس الأمريكية التي أقيمت فى ولاية جورجيا وبلغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار.

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وعلى صعيد أخر تأهل الثلاثي المصري فى بطولة كارول ويمولر للإسكواش سيدات والتي تقام حالياً فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ مجموع جوائزها 50000 دولار، حيت جاءت نور الشربينى لاعبة منتخب مصر والمصنفة الأولى عالمياً، كأول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة بعد أن حققت الفوز على زميلتها نور الطيب بنتيجة (3-1) فى مباراة ربع نهائي البطولة الدولية.

جدير بالذكر أن نور الطيب تمكنت من إقصاء نور الشربينى من الدور ربع النهائى من بطولة أمريكا المفتوحة الماضية، بعد أن فازت عليها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد أي بنفس النتيجة.

كما تأهلت المصرية رنيم الوليلي، إلى الدور قبل النهائي لبطولة كارول ويمولر للإسكواش بعد الفوز على الإنجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط دون مقابل جاءت كالأتي "11-8، 11-8, 15-13"، في 37 دقيقة، ونجحت المصرية سلمى هاني فى التأهل لهذا الدور  لتكون ثالث لاعبة مصرية متواجدة فى الدور نصف النهائي بالبطولة إلى جانب النيوزيلندية جويل كينج . 

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