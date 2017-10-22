فرج عامر يسخر من مرتضى: «مفيش جديد في فوز سموحة على الزمالك» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مجددًا على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تسبب السحر في خسارة الزمالك.

وقال «عامر» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت من برنامج «ملعب الشاطر»، الذي يعرض على قناة «المحور»، فزنا على الزمالك من قبل والأمر ليس بجديد، حتى نسمع هذا الكلام بأننا نفوز بالسحر والجن.

وأضاف، «دي وجهة نظر مرتضى منصور، واحنا أول مرة نسمع الكلام ده، مكانش حد غلب لو الكلام ده كان صح، إحنا فعلًا كسبنا بالسحر، بس سحر الأداء واللعب»،

وتابع، «الزمالك لم يفز على سموحة منذ أكثر من 900 يوم، بقالنا مدة طويلة يا بنتعادل يا بنكسب الزمالك»، ساخرًا: «مفيهاش جديد يعني».

شاهد أيضا

وصرح مرتضى منصور، عقب هزيمة فريقه بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة.سموحة فاز على الزمالك بالسحر، مهاجمًا ممدوح عباس، رئيس النادي السابق خلال تصريحات تليفزيونية قب اللقاء، أن الأخير يجلب ساحر مغربي، من أجل عرقلة الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعبين فعلوا كل شي خلال المباراة.

وتابع «بحيي فريق سموحة وجن فرج عامر وجن عباس، لن أتحدث عن التحكيم لأننا كنا نواجه الجن، وفرج عامر قال لي في منزله انه يجلب ساحر للفوز في المباريات المحلية».

وتلقى الزمالك بهزيمته الأولى في الدوري العام هذا الموسم، بعدما خسر من سموحة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب بتروسبورت.

