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قرار بتوفيق أوضاع 540 أسرة مع حساب بيع الأراضي في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

قرار بتوفيق أوضاع 540 أسرة مع حساب بيع الأراضي في الإسماعيلية

02:16 م الأحد 22 أكتوبر 2017

قرار بتوفيق أوضاع 540 أسرة مع حساب بيع الأراضي في الإسماعيلية

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، قرارًا بإعادة النظر في اشتراطات فسخ عقود التمليك المبرمة مع حساب بيع الأراضي بديوان عام المحافظة، لـ540 أسرة من المتعاملين المنتفعين المتعثرين في سداد المتآخرات والأقساط المالية المستحقة عليهم مقابل تحرير عقود التمليك لأراضيهم مع الآخذ في الاعتبار الإلتزام بتطبيق وتفعيل القانون على الجميع دونما أية استثناءات لأحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد، ومديري إدارة الشئون القانونية وحساب بيع الأراضي بالمحافظة، الذي تناول استعراض ومناقشة ما تم إتخاذه من قرارات بشأن عقود التمليك للأراضي لـ540 أسرة والمبرمة مع حساب بيع الأراضي، وما تم حصره من أعداد المنتفعين المتعثرين وعليهم متآخرات مالية واجبة السداد.

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