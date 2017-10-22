إحالة 7 من العاملين بالشئون الاجتماعية في المنوفية للتحقيق
إحالة 7 من العاملين بالشئون الاجتماعية في المنوفية للتحقيق
02:10 م الأحد 22 أكتوبر 2017
هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوف
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 7 من العاملين بإدارة الشؤون الاجتماعية للتحقيق، وذلك لتركهم العمل وعدم توقيع الانصراف.
جاء ذلك خلال جولة لفرق الإشراف والمتابعة لمتابعة سير العمل، وتبين ترك الموظفين لعملهم دون إذن.
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