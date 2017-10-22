إحالة 7 من العاملين بالشئون الاجتماعية في المنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 7 من العاملين بإدارة الشؤون الاجتماعية للتحقيق، وذلك لتركهم العمل وعدم توقيع الانصراف.

جاء ذلك خلال جولة لفرق الإشراف والمتابعة لمتابعة سير العمل، وتبين ترك الموظفين لعملهم دون إذن.