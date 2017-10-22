أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول سوداني: قدمنا مقترحا لمصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول سوداني: قدمنا مقترحا لمصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

02:13 م الأحد 22 أكتوبر 2017

مسؤول سوداني: قدمنا مقترحا لمصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معت

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، إن الخرطوم قدمت لوزيري المياه في إثيوبيا ومصر، خلال اجتماعهم المشترك الأخير في أديس أبابا، رؤية لحل الخلاف في بعض القضايا الاستراتيجية غير المتفق عليها بشأن سد النهضة، وذلك بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.

وأشار موسى، خلال مقابلة مع الإذاعة السودانية، أمس السبت، إلى أن وزارته قدمت خلال الاجتماع مع وزيري المياه الأثيوبي والمصري في أديس أبابا، "4 قضايا بشأن سد النهضة".

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين، بعد إجراء الوزيرين المصري والإثيوبي مشاورات بشأن هذه الرؤية مع حكومتيها، من أجل التوصل لاتفاق حول هذه القضايا.

وبحسب المسؤول السوداني، فإن القضايا الخلافية التي قدمت الخرطوم رؤية بشأنها تتعلق بكيفية إدارة ملء السد قبل التشغيل في مراحله الأولى والثانية والأخيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السودان: النيل يسجل أعلى منسوب خلال 100 عام

    أخبار

  • البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة من مياه النيل

    أخبار

  • وزير الإعلام السوداني: لا يوجد "إخواني" واحد يتدرب على أرضنا

    أخبار

  • لماذا وصلت قمة دول حوض النيل إلى طريق مسدود؟

    أخبار

إعلان

dea828c6a4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل