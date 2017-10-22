مسؤول سوداني: قدمنا مقترحا لمصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، إن الخرطوم قدمت لوزيري المياه في إثيوبيا ومصر، خلال اجتماعهم المشترك الأخير في أديس أبابا، رؤية لحل الخلاف في بعض القضايا الاستراتيجية غير المتفق عليها بشأن سد النهضة، وذلك بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.

وأشار موسى، خلال مقابلة مع الإذاعة السودانية، أمس السبت، إلى أن وزارته قدمت خلال الاجتماع مع وزيري المياه الأثيوبي والمصري في أديس أبابا، "4 قضايا بشأن سد النهضة".

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين، بعد إجراء الوزيرين المصري والإثيوبي مشاورات بشأن هذه الرؤية مع حكومتيها، من أجل التوصل لاتفاق حول هذه القضايا.

وبحسب المسؤول السوداني، فإن القضايا الخلافية التي قدمت الخرطوم رؤية بشأنها تتعلق بكيفية إدارة ملء السد قبل التشغيل في مراحله الأولى والثانية والأخيرة.