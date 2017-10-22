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ظهور جميع رؤساء أمريكا السابقين معا في حفل خيري

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مصراوي Masrawy

ظهور جميع رؤساء أمريكا السابقين معا في حفل خيري

02:06 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ظهور جميع رؤساء أمريكا السابقين معا في حفل خيري

ظهور جميع رؤساء أمريكا السابقين معا في حفل خيري

لندن- (أ ش أ):

اجتمع كل رؤساء الولايات المتحدة الخمسة السابقين الذين لا يزالون على قيد الحياة معا للمرة الأولى منذ عام 2013 في حفل موسيقي في ريد أرينا في ولاية تكساس الأمريكية نظم لصالح المجتمعات المتضررة من الأعاصير ماريا وإرما وهارفي.

وأبرزت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم، ظهور كل من باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وجورج بوش الأب وجيمي كارتر على خشبة المسرح معا في الحفل.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى عدم ظهور الرئيس الأمريكي الحالي دونالد شخصيا في الحفل، وتسجيله رسالة اذيعت للحضور.

وقال ترامب في الفيديو وهو بصحبة زوجته ميلانيا ترامب "نود أن نعرب عن امتناننا العميق لمساعدتكم الهائلة"، مضيفا "ان هذا الجهد الرائع يذكرنا بأننا حقا دولة واحدة وموحدة بقيمنا واخلاصنا لبعضنا البعض".

وحصدت مناشدة جمع التبرعات حتى الآن مبلغ 31 مليون دولار لجهود الإغاثة.

وأشارت "الاندبندنت" إلى أن هذا الموسم الأطلسي من الإعاصير كان واحدا من أسوأ المواسم خلال السنوات الأخيرة، كما تجدر الإشارة إلى أن إعصار ارما تسبب في مقتل 87 شخصا فى الولايات المتحدة واراضيها بينما بلغ عدد القتلى من اعصار ماريا 24 شخصا في بورتوريكو.

ومن المتوقع أن يكلف إعصار هارفي وإيرما الولايات المتحدة ما بين 150 و 200 مليار دولار كتكلفة أضرار مادية مشتركة، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني موديز.

هذا المحتوى من

Asha

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