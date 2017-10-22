شقيقة النقيب "الحايس": مفيش معلومة جديدة.. دعواتكم ربنا يرده سالم

كتبت – نانيس البيلي:

قالت مروة الحايس، شقيقة النقيب محمد الحايس، في تصريحات لـ"مصراوي" إنهم لم يتلقوا معلومات جديدة حول شقيقها "المفقود" منذ هجوم الواحات، وناشدت الشعب المصري: "دعواتكم إن ربنا يرده لينا سالم".

كان الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد، ندد بالتسجيلات المزعومة، التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، مؤكدا أنها "كاذبة ومفبركة".

وقال "الحايس"، في تصريح لـ"مصراوي": "قبل بث تسجيلات كاذبة، اسألوا وزارة الداخلية عن تاريخ محمد الحايس المشرف طوال خدمته منذ 2011 وحتى الآن"، موضحا: "ابني كان بيتكرم مرتين كل شهر، وتاريخه معروف، ولو استشهد باحتسبه عند الله شهيدا". واختتم حديثه قائلا: "ارحمونا من الكلام المسيء".

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صرح بأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج بالفضائيات، من تسجيلات صوتية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة. وأشار مركز الإعلام الأمني في بيانه إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم مسئولية مهنية.

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