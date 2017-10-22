"عماد الدين" ينتهي من الإدلاء بشهادته في قضية "رشوة الصحة"

كتب- أحمد جمعة:

انتهى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، من الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضي، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ووجهت إلى وزير الصحة 6 أسئلة بخصوص القضية؛ 4 منهم من هيئة المحكمة، وسؤالين من هيئة الدفاع، وجاوب على جميع الاسئلة المتعلقة بإسناد عمليات التوريد للشركات، وتعامله مع مستشاره لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وحضرت مع وزير الصحة، الدكتورة إيناس البيطار، والدكتور خالد حمدي عبد الرحمن، الموكلان للدفاع عن الوزير في تلك القضية.​