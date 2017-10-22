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عبدالعال يرفع الجلسة الصباحية لمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

عبدالعال يرفع الجلسة الصباحية لمجلس النواب

02:02 م الأحد 22 أكتوبر 2017

عبدالعال يرفع الجلسة الصباحية لمجلس النواب

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة الصباحية لمجلس النواب، ودعا اللجنة العامه للاجتماع بمقرها بالبرلمان، للنظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، واتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما دعا عبد العال، لجنة الشئون الإفريقية لإجراء انتخابات الوكيلين التي تم تأجيلها من قبل بسبب سفر بعض الأعضاء للخارج.

ومن المقرر أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة، على الجلسة المسائية المقرر لها اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

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