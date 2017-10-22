الكنيسي لمصراوي: إيقاف أحمد موسى قد يمتد لمنعه نهائيا عن العمل

كتب- محمد عمارة:

قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن النقابة سترسل خطابا عاجلًا إلى قناة صدى البلد لإبلاغها بقرار إيقاف أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، مشيرا إلى أن قرار الإيقاف قد يمتد إلى منعه نهائيا عن العمل.

وأضاف الكنيسي في تصريحات لمصراوي الأحد : "نطالب باستدعاء موسى لمعرفة كواليس إذاعة هذه التسريبات وكيف حصل عليها، وإذا تم إدانته فمن الوارد أن يتم منعه نهائيا عن العمل، وسيخضع لتحقيقات من قبل لجنة قانونية داخل النقابة".

وكانت نقابة الإعلاميين، قررت إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه إثر عرضه تسجيلا صوتيا غير موثق، يتحدث فيه شخص - زعم أنه ضابط - حول حادث الواحات الإرهابي.

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صرح بأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج بالفضائيات، من تسجيلات صوتية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة، يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم مسئولية مهنية. وأهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات إلى مثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها مصدرا للمعلومات.