مؤتمر "كهرباء القلب" يحذر من الموت المفاجئ

كتب- أحمد جمعة:

استضاف المعهد القومي للقلب، المؤتمر السنوي لكهرباء القلب بمشاركة عدد من اﻷطباء المصريين والعرب واﻷجانب، لتبادل الخبرات واﻷبحاث في جراحات القلب.

وأعلن الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب ورئيس قسم كهرباء القلب بالمعهد القومي للقلب، أن المؤتمر خرج بعدة توصيات منها أن اختلال كهرباء القلب والسكتة القلبية وباء القرن الواحد والعشرين، وضرورة الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر والدقيق بوسائل تسجيل نبض القلب الحديثة، والتدخل السريع مع ضرورة نشر الوعي بعوامل الخطورة للذبذبة اﻷذنيية سواء العوامل البازعة أو العوامل التقليدية مثل ضغط الدم والسكر والتدخين وزيادة الوزن واضطربات التنفس في النوم الذي يؤدي إلى اختلال كهرباء القلب.

وأضاف شعبان، أن المؤتمر طالب بضرورة تدريب اﻷطباء وإقامة ورش عمل للتعرف على مبادئ رسم القلب وخاصة اﻷطفال؛ اكتشاف اختلال كهرباء القلب في مرحلة عمرية مبكرة، ما يؤدي إلى ما يسمى بـ"الموت المفاجئ".

وناشد رئيس قسم كهرباء القلب، وزارة الصحة والمجمتع المدني بتبني مبادرة "نبضك حياتك" للتوعية بمرض اختلال كهرباء القلب وتوفير كل عقارات القلب الحديثة، بالإضافة لتوفير ميزانية مناسبة لتغطية التكاليف المالية الباهظة لعلاجات كهرباء القلب الحديثة.

وأشاد الدكتور أحمد فتحي مدير المعهد، بمشاركة عدد من أطباء القلب بمصر وخارجها داخل المعهد القومي للقلب خاصة بعد التطوير الذي قامت به الدولة من أجل تحسين الخدمة وزيادتها داخل المعهد.