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رئيس الوزارء يستقبل نظيره العراقي لبحث سبل مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزارء يستقبل نظيره العراقي لبحث سبل مكافحة الإرهاب

01:59 م الأحد 22 أكتوبر 2017

رئيس الوزارء يستقبل نظيره العراقي لبحث سبل مكافحة الإرهاب

شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

يستقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نظيره العراقي حيدر العبادي، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، جلسة مباحثات مع نظيره، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية وسبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن مناقشة ملف محاربة الإرهاب.

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