رئيس الوزارء يستقبل نظيره العراقي لبحث سبل مكافحة الإرهاب
رئيس الوزارء يستقبل نظيره العراقي لبحث سبل مكافحة الإرهاب
01:59 م الأحد 22 أكتوبر 2017
شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
يستقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نظيره العراقي حيدر العبادي، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، جلسة مباحثات مع نظيره، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية وسبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن مناقشة ملف محاربة الإرهاب.
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