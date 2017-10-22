رئيس الوزارء يستقبل نظيره العراقي لبحث سبل مكافحة الإرهاب

كتب- محمد غايات:

يستقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نظيره العراقي حيدر العبادي، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، جلسة مباحثات مع نظيره، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية وسبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن مناقشة ملف محاربة الإرهاب.