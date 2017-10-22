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الفريق حجازي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر الحرب على الإرهاب

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مصراوي Masrawy

الفريق حجازي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر الحرب على الإرهاب

01:55 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الفريق حجازي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر الحرب على الإرهاب

محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

غادر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأحد، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، وذلك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

ويناقش المؤتمر، خلال فعالياته، عددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التهديدات والتحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجري الفريق محمود حجازي، خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين العسكريين، والتي تستهدف دعم علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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