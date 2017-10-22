الفريق حجازي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر الحرب على الإرهاب
الفريق حجازي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر الحرب على الإرهاب
01:55 م الأحد 22 أكتوبر 2017
محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب- مصطفى المنشاوي:
غادر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأحد، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، وذلك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
ويناقش المؤتمر، خلال فعالياته، عددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التهديدات والتحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يجري الفريق محمود حجازي، خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين العسكريين، والتي تستهدف دعم علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس جامعة الأزهر: نقف يدًا واحدة مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب- صور
-
وزير التموين: نحن جميعًا مستهدفون من الإرهاب
-
بدء اجتماع نقابة الإعلاميين لمناقشة أزمة "تسريبات أحمد موسى"
-
تفاصيل اجتماع "تضامن النواب" لبحث دور المجتمع المدني في تنمية الإبداع
إعلان
إعلان