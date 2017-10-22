مقتل 50 في اقتتال داخلي بين مسلحي طالبان غربي أفغانستان

كابول- (د ب أ):

صرح مسؤول محلي بأن اقتتالا وقع بين فصيلين من حركة طالبان بإقليم هيرات غربي البلاد وأسفر عن مقتل 50 من الجانبين.

وقال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم الإقليم إن المعارك دارت بين مسلحين موالين لزعيم طالبان الملا هيبة الله وآخرين موالين للقيادي في الحركة الملا رسول بمنطقة شينداند ليلة السبت.

وأضاف أن فصيل هيبة الله خسر أكثر من 30 من عناصره، بينما أصيب 15 من الجانبين.

وكان انقسام قد وقع في صفوف طالبان وبدأ اقتتال حول السيطرة على الحركة في أعقاب إعلان وفاة زعيم الحركة السابق الملا محمد عمر وتولي الملا أختر محمد منصور في يوليو من عام 2015 .

وكان ثمانية عناصر من حركة طالبان قد لقوا حتفهم في أبريل الماضي في أشتباكات بين الفصيلين في نفس المنطقة.