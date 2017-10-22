مقتل 40 مسلحا في قصف جوي أمريكي استهدف معسكر تدريب لداعش في أفغانستان

أشين/ننجارهار- (د ب أ):

استهدف قصف جوي أمريكي دموي معسكرا لتدريب المهاجمين الانتحاريين بإقليم "ننجارهار" شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وقال مسؤولو الأمن المحلي إنه تم تنفيذ القصف الجوي بإقليم ننجارهار أمس السبت.

وذكرت قيادة الشرطة الإقليمية في بيان أن 40 شخصا على الاقل، من بينهم مدربان بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والعديد من الانتحاريين، قتلوا في القصف الجوي.

وأضاف البيان أن معسكر التدريب يقع في بلدة بيخا بمدينة أشين.

وذكرت قيادة الشرطة أنه تم تدمير العديد من الاسلحة والذخائر والمتفجرات، التي تخص الجماعة الارهابية في القصف الجوي.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الآن.