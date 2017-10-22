وزير المواصلات الليبي: "نقف إلى جوار مصر ضد الإرهاب"

الإسكندرية – محمد عامر:

قال ميلاد محمد معتوق، وزير المواصلات في ليبيا، ورئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء النقل العرب، إن بلاد تقف بجوار الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب الذي تشهده في الفترة الحالية.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماعات الدورة الـ 30 لمجلس وزراء النقل العرب، صباح اليوم الأحد، والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقدم معتوق، تعازيه للشعب المصري في شهداء الشرطة بحادث الواحات، قائلًا: "تتواتر علينا المصائب والمحن تحت غطاء الدين.. والدين منها براء".

وفي سياق آخر، أشار وزير المواصلات الليبي، إلى أن المواطن العربي في حاجة لمزيد من المشروعات التنموية لتعزيز حركة التجارة العربية البينية، لافتًا إلى ضرورة السعي لإعادة إحياء بعض المشروعات المشتركة بين الدول العربية والتي توقفت مؤخرًا.