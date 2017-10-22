مميش: 229 سفينة بحمولات 14.7 مليون طن عبرت قناة السويس في 4 أيام

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة في قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد وحمولات السفن العابرة في الأربع أيام الماضية.

وعبرت 229 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 14.7 مليون طن من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال في الأيام السابقة عبور 118 سفينة من الشمال بحمولات بلغت 7.4 مليون طن، فيما عبرت 111 سفينة من الجنوب بحمولات 7.3 مليون طن.

وشهدت القناة عبور 24 سفينة خلال الأربع أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 ألف طن و220 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 22 سفينة من الشريحة الأقل حمولة والتي تتراوح ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للسفينة.

وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات التي ترفع علم ليبريا MSC ANNA المصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي عبرت القناة بحمولة 202 ألف طن في رحلتها القادمة من المغرب إلى عمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARSTAL MAERSK على رأس سفن الجنوب بحمولة كلية 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

وأضاف الفريق مميش، أن هذه الأرقام القياسية تعكس قدرة القناة على استيعاب النمو المستمر في حركة التجارة العالمية، لاسيما بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية للقناة ورفع تصنيفها بما ساهم في زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس منذ بداية هذا العام، بالإضافة إلى اتباع هيئة قناة السويس لسياسات تسويقية مرنة والتي لعبت دورًا هامًا في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وأوضح الفريق مميش، أن هذه الزيادات الكبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة سوف تنعكس بالإيجاب على عائدات القناة التي ينتظر أن تحقق هذا العام رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ القناة، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري.