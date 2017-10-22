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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

01:52 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة بالإضافة إلى 13 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 163563 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17483 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2551 طن قمح، و114 سيارة بحمولة 5744 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 12440 طن يوريا و3000 طن رمل.

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