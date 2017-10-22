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وزير الخارجية الهندي: مصر تلعب دورًا مهمًا في الشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الهندي: تلعب دورًا مهمًا في الشرق الأوسط

01:49 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الهندي: مصر تلعب دورًا مهمًا في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الهندي مصر تلعب دورًا مهمًا في الشرق

القاهرة- (أ ش أ):

وصف إيم جيه أكبر، وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي لقاءه بالرئيس عبدالفتاح أمس السبت بـ"المثمر"، موضحًا أنه والرئيس ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، حيث إن التفاهم الكبير بينهما ينبئ بمزيد من التميز في العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي.

وقال إيم جيه أكبر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن مصر تلعب دورًا هامًا في الشرق الأوسط فهي دولة لديها ما يؤهلها لتصنع الفارق"..مؤكدا على أن كلا البلدين لديهما رغبة صادقة لدفع العلاقات الثنائية القوية لمستويات أعلى.

ونوه الوزير الهندي بأنه سلم الرئيس رسالة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشكره فيها على دعم مرشح بلاده في محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي جمعت الرئيس المصري ورئيس الوزراء الهندي أسهمت في توطيد علاقة الصداقة بين الزعيمين وهو ما انعكس على التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير الهندي، إدانة بلاده لهجوم الواحات البحرية الإرهابي، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، وأن الحادث يؤكد على وجهة نظر الهند أن الإرهاب كله سواء فلا يوجد إرهاب جيد وإرهاب سيء وهو ما أكده الرئيس السيسي.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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