علي عبدالعال يحيل إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة للبرلمان
علي عبدالعال يحيل إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة للبرلمان
01:42 م الأحد 22 أكتوبر 2017
رئيس مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، إلى اللجنة العامة لنظر القرار واتخاذ ما يلزم بشأنه.
ومن المقرر أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة، على الجلسة المسائية المقرر لها اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
ورفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة الصباحية والتي استعرض فيها رئيس الحكومة، الأسباب التي دفعت إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
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